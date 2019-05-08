Мощная авиабомба времен войны найдена в садоводстве под Петербургом

Санкт-Петербург, , 10:58 — REGNUM В садоводстве возле поселка Ропша Ломоносовского района Ленинградской области при производстве земляных работ найдена 250-килограммовая авиабомба времен Великой Отечественной войны. Вокруг опасной находки выставлена охрана в ожидании военных саперов.

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, полутораметровая авиабомба находилась на небольшой глубине и была обнаружена при подготовке к возведению фундамента дома.

Специалисты-взрывотехники идентифицировали находку как фугасную авиабомбу ФАБ-250, в состоянии коррозии, без хвостовой части. В годы войны такие бомбы применялись для поражения боевой техники и фортификационных укреплений.

«В связи с тем, что автотранспорт ОМОНа не позволяет перевозить боеприпасы таких больших размеров, снаряд был оставлен под охраной полиции для передачи военным саперам и последующего уничтожения на специализированном полигоне», — уточнили в Главке Росгвардии.

Добавим, что под Ропшей шли жестокие бои во время операции советских войск по полному освобождению Ленинграда от блокады зимой 1944 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в последние недели в Петербурге и Ленобласти постоянно находят боеприпасы. Так, днем 29 апреля на юге Санкт-Петербурга в колодце ливневой канализации при замене пожарного гидранта работниками Водоканала был найден боеготовый артиллерийский снаряд. Боеприпас с соблюдением безопасности вывезли для уничтожения на полигоне.

Читайте ранее в этом сюжете: В Петербурге 16 минометных мин нашли в 300 метрах от АЗС

27 апреля, на Приморском шоссе в Курортном районе Петербурга нашли16 миномётных мин. Боеприпасы, найденные в 300 метрах от АЗС, удалось благополучно вывезти для уничтожения на полигон.

Читайте ранее в этом сюжете: Мина времён Великой Отечественной войны взорвалась в Санкт-Петербурге

На следующий день, 28 апреля, взрыв прогремел на Октябрьской набережной в Невском районе Санкт-Петербурга. В ходе сбора металлолома 20-летний молодой человек наткнулся на ржавый снаряд, который сдетонировал. У пострадавшего оторвало кисть руки, он получил осколочные ранения.

«В случае обнаружения боеприпасов, в том числе времён войны, ни в коем случае нельзя их самостоятельно перемещать, а также производить с ними какие-либо действия. Это опасно для жизни! При обнаружении подобного предмета необходимо незамедлительно сообщить об этом в правоохранительные органы, указав его точное местонахождение; обозначить опасный участок подручными средствами; отойти на безопасное расстояние, и дождаться прибытия сотрудников экстренных служб», — напоминают алгоритм действий в таких ситуациях в ГУ Росгвардии.

Читайте ранее в этом сюжете: В колодце в Петербурге нашли боеготовый снаряд времен войны