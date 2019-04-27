В Петербурге 16 минометных мин нашли в 300 метрах от АЗС

Санкт-Петербург, , 13:42 — REGNUM Советские боеприпасы для миномета в снаряженном состоянии и со взрывателями нашли в Курортном районе Санкт-Петербурга в 300 метрах от автозаправочной станции. Опасную находку удалось благополучно вывезти на полигон для уничтожения. Об этом сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Сообщение об обнаружении боеприпасов на краю лесополосы поступило в субботу, 27 апреля, около 10 часов утра от АЗС, расположенной в районе дома 1А по Приморскому шоссе. Сотрудники патрульно-постовой службы полиции Курортного района обеспечили охрану места обнаружения боеприпасов.

Затем на место оперативно прибыли взрывотехники ОМОН ГУ Росгвардии. Они установили, что обнаружены 16 миномётных мин калибра 50 мм советского производства времён Великой Отечественной войны.

«Все боеприпасы имели взрыватели и содержали в своём корпусе взрывчатые вещества, значит, представляли серьёзную опасность для окружающих», — отметили в ГУ Росгвардии.

Мины погрузили в спецтранспорт и вывезли на специализированный полигон в Ленинградской области для уничтожения.

Напомним, 18 апреля на крыше одного из зданий Санкт-Петербургского государственного экономического университета был обнаружен предмет, похожий на ручную гранату. Его обследовали специалисты-взрывотехники. К счастью, находка оказалась не опасной — это была граната для игры в страйкбол.

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Напомним, 1 апреля 2019 года в доме на Петроградской стороне Петербурга в ходе ремонта нашли артиллерийский снаряд в боевом состоянии. Боеприпас был изъят и вывезен сотрудниками ОМОН на специализированный полигон для уничтожения.

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