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Авиакатастрофа SSJ-100: в СКР назвали основные версии трагедии

Происшествия

Следователи рассматривают несколько версий авиакатастрофы

Москва, 6 мая 2019, 11:35 — REGNUM  В Следственном комитете России рассматривают несколько версий авиакатастрофы самолета Sukhoi Superjet-100 в московском аэропорту «Шереметьево», сообщила 6 мая официальный представитель СКР Светлана Петренко.

По ее словам, среди основных версий — недостаточная квалификация пилотов, диспетчеров и лиц, которые проводили техосмотр борта. Также рассматриваются версии неисправности самолета и неблагоприятные погодные условия.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 мая в московском аэропорту «Шереметьево» при аварийной посадке загорелся пассажирский самолёт SSJ-100, следовавший рейсом Москва — Мурманск. На борту находились 78 человек, включая пять членов экипажа. В результате авиакатастрофы погиб 41 человек.

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Аварийная посадка самолёта SSJ-100 в аэропорту «Шереметьево»
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