На Алтае минутой молчания почтили память жертв трагедии в «Шереметьево»

Барнаул, , 07:44 — REGNUM Участники заседания правительства Алтайского края, на котором обсуждают вопрос экспорта продукции агропромышленного комплекса, почтили минутой молчания погибших в аэропорту «Шереметьево». Об этом сегодня, 6 мая, уведомил официальный сайт региона.

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Напомним, авиакатастрофа в московском аэропорту Шереметьево произошла 5 мая. По одной из версий, самолёт SSJ-100, следовавший по маршруту Москва-Мурманск, был вынужден совершить жёсткую посадку из-за молнии, повредившей приборы. На видео, опубликованном в интернете, видно, что возгорание на «Суперджете» началось сразу после приземления. Из 78 находившихся на борту человек, выжили только 37 человек.

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Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).