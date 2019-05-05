Песков о ЧП в Шереметьево: «Президенту доложено об аварии»

Москва, , 21:47 — REGNUM Информация о ЧП с пассажирским самолётом в московском аэропорту Шереметьево представлена президенту Российской Федерации Владимиру Путину. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в интервью РИА Новости.

«Президенту (Владимиру Путину) доложено об аварии самолета в Шереметьево, — сказал представитель Кремля. — Доложено о первых цифрах по человеческим жертвам».

Песков добавил, что российский лидер поручил оказать необходимую помощь пострадавшим, а также провести тщательное расследование данного авиапроисшествия.

Как передавало ИА REGNUM, пассажирский самолет Москва — Мурманск, принадлежащий компании «Аэрофлот», загорелся во время экстренной посадки в аэропорту «Шереметьево» 5 мая. По разным данным, в результате ЧП погибли от одного до 13 человек.

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