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Медики сообщили СМИ о 13 погибших при возгорании самолета

Происшествия

Двое пассажиров совершившего аварийную посадку лайнера находятся в тяжёлом состоянии

Медики сообщили СМИ о 13 погибших при возгорании самолета
Wisconsin Department of Natural Resources
Дым пожара

Москва, 5 мая 2019, 21:11 — REGNUM  Как минимум 13 человек погибли при возгорании пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100, аварийно севшего в аэропорту Шереметьево, ещё шестеро пострадали. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на медицинские службы.

Напомним, ранее Следственный комитет сообщил об одном погибшем и четырёх пострадавших.

По данным Минздрава, состояние двух пассажиров сгоревшего лайнера оценивается как тяжелое.

Как сообщало ИА REGNUM, самолет авиакомпании «Аэрофлот», совершивший аварийную посадку в аэропорту Шереметьево, следовал из Москвы в Мурманск. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц». Ведется следствие.

Читайте развитие сюжета: Сгоревший в «Шереметьево» «Суперджет» был выпущен меньше двух лет назад

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Аварийная посадка самолёта SSJ-100 в аэропорту «Шереметьево»
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