В Туве в результате ДТП погибли три человека

Кызыл, , 16:07 — REGNUM В Туве перевернулся легковой автомобиль «Ниссан Кашкай». Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по республике.

Дорожно-транспортное происшествие (ДТП) произошло в пятницу, 3 мая, на 6 км автодороги А-161 «Ак-Довурак — Абаза». По последним данным, в результате инцидента погибли 3 человека.

«Установлено, что 27-летняя жительница с. Шуй Бай-Тайгинского района, управляя автомашиной марки «Ниссан Кашкай», … не справившись с рулевым управлением, допустила опрокидывание автомашины», — говорится в сообщении.

По данному факту проводится проверка.

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