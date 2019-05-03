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В Краснодарском крае в ДТП погибли пять человек

Происшествия

В настоящее время выясняются причины происшествия

Краснодар, 3 мая 2019, 20:56 — REGNUM  В Краснодарском крае столкнулись два транспортных средства — автомобиль Hyundai Accent и автомобиль Hyundai Verna. Об этом сообщил РИА Новости представитель Госавтоинспекции МВД России.

ДТП произошло в пятницу, 3 мая, на 11-м километре автодороги Белореченск — Нижневеденеевский. По последним данным, в результате инцидента погибли пять человек.

«В результате ДТП водитель Hyundai Verna и трое его пассажиров, а также один пассажир Hyundai Accent погибли, — рассказал источник. — Водитель Hyundai Accent, а также пассажир Hyundai Verna госпитализированы».

В настоящее время выясняются причины происшествия.

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Дорожно-транспортные происшествия
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