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В ДТП на Кубани погибли два участника проекта Stand Up

Происшествия

Они ехали в Краснодар

В ДТП на Кубани погибли два участника проекта Stand Up
Rico Loeb
Авария на трассе

Краснодар, 4 мая 2019, 12:31 — REGNUM  Участники комедийного проекта Stand Up Денис Маловичко и Елена Зуева погибли в результатет дорожно-транспортного происшествия в Белореченском районе Краснодарского края. Об этом сегодня, 4 мая, сообщают местные СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Комики ехали на автомобиле, которые они нашли через сервис поиска попутчиков BlaBlaCar. Они ехали в Краснодар, где у них должно было состоятся выступление. Дорожно-транспортное происшествие произошло вечером 3 мая. Автомобиль, в котором они следовали, выехал на встречную полосу и столкнулся с другой машиной. Произошел взрыв газового баллона, который находился в транспортном средстве.

Всего в аварии погибли пять человек, в том числе Маловичко и Зуева. Ещё два человека получили ранения и были госпитализированы.

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Дорожно-транспортные происшествия
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