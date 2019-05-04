Около 93 тысяч человек в Хабаровске остались без электричества

Хабаровск, , 09:41 — REGNUM 92 800 абонентов остались без энергоснабжения в городе Хабаровске в результате аварии на электросетях. Об этом 4 мая сообщила пресс-служба ситуационно-аналитического центра (САЦ) Минэнерго.

Авария произошла в 13:34 по местному времени (06:34 мск) на воздушной линии электропередачи «Южная — Бройлерная-2».

Поясняется, что в результате срабатывания токовой отсечки мгновенного действия отключились первая и вторая цепи ВЛ 110 кВ «Южная — Бройлерная-2». В результате аварии без электроснабжения остались 92 800 бытовых потребителей, проживающих в городе Хабаровске.

В настоящее время на место аварии прибыла аварийно-восстановительная бригада специалистов. Ведутся работы по восстановлению подачи электроэнергии.

Ранее ИА REGNUM сообщало о взрыве коммуникационного колодца в центре Душанбе. Причиной взрыва стало короткое замыкание высоковольтных электрических кабелей, которые находились в колодце. Взрыв случился после того, как колодец наполнился дождевой водой, это стало причиной короткого замыкания.

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