В центре Душанбе произошел взрыв

Душанбе, , 13:45 — REGNUM Коммуникационный колодец взорвался в центре Душанбе, сообщают сегодня, 25 апреля, таджикистанские СМИ со ссылкой на МВД страны.

Известно, что инцидент произошел 24 апреля около 21 часа по местному времени. Как отмечается в сообщении, взрыв случился из-за того, что колодец, через который проходят высоковольтные электрические кабели, заполнился дождевой водой, произошло короткое замыкание.

Никто в результате не пострадал, однако оказались уничтожены около пяти метров пешеходной дороги.

Аварию ликвидировали прибывшие на место сотрудники госэнергохолдинга «Барки Точик», столичного горводоканала, а также спасатели отряда быстрого реагирования.