Серийные убийства довели главу минюста Кипра до отставки

Никосия, , 05:26 — REGNUM Министр юстиции и общественного порядка Кипра Ионас Николау подал в отставку после серии убийств, потрясших страну. Об этом сообщает местное издание Cyprus Mail.

Николау заявил, что покидает свой пост исключительно по соображениям политической этики и не несет ответственности за обработку отчетов полиции, о которых его никогда не информировали.

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Президент Кипра Никос Анастасиадис с сожалением воспринял уход министра, признав, что теряет одного из «ближайших соратников». Глава государства заверил, что власти готовы в полной мере расследовать дела об исчезновении людей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее боец Национальной гвардии Кипра Никос Метаксас сознался в убийстве пяти женщин и двух девочек. Пока обнаружены тела четырех жертв. В адрес главы полиции и министра юстиции звучали обвинения в равнодушии, которое сопровождало разбирательство и было связано с тем, что все жертвы имели иностранное происхождение.

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