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Сирийскую авиабазу Хмеймим атаковали 12 раз за месяц

Происшествия

Террористы ведут обстрелы из зоны деэскалации Идлиб

Дамаск, 2 мая 2019, 03:29 — REGNUM  Двенадцать попыток обстрела сирийской авиабазы Хмеймим предприняли террористы в апреле. Все атаки были отражены, заявил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон Виктор Купчишин на брифинге в Москве.

Обстрелы осуществлялись с применением реактивных систем залпового огня (РСЗО) и беспилотников. Так, дроны были задействованы в восьми атаках, 12 из них удалось уничтожить. Объекты базы не пострадали.

Огонь по авиабазе и позициям сирийских правительственных войск вели незаконные вооруженные формирования, находящиеся в зоне деэскалации Идлиб, уточнил Купчишин.

Как сообщало ИА REGNUM, с 2015 года на авиабазе Хмеймим размещается авиационная группа российских Воздушно-космических сил, которая участвует в борьбе против террористов по просьбе президента Сирии Башара Асада.

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Война в Сирии
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