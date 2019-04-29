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Минобороны: В Идлибской зоне в Сирии боевики продолжают обстрелы

Политика

Ближневосточные СМИ утверждают, что ВКС России наносят интенсивные «удары возмездия»

Дамаск, 29 апреля 2019, 22:46 — REGNUM  Действующие в Идлибской зоне деэскалации незаконные вооруженные формирования продолжают обстреливать прилегающие районы Сирии, сообщил 29 апреля на брифинге начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Виктор Купчишин.

По информации Виктора Купчишина, за истекшие сутки обстреляны два населенных пункта в провинции Хама, одно поселение в провинции Латакия, а также один из районов города Алеппо.

Стоит отметить, что ряд ближневосточных СМИ сообщают о заметной интенсификации воздушных ударов ВКС России по позициям боевиков в зоне «Идлиб». По мнению этих СМИ, это является акциями возмездия за попытку ракетного обстрела российской базы Хмеймим.

В свою очередь, МИД России подчеркнул, что Москва не будет мириться с присутствием в Идлибе радикальных вооруженных группировок.

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Война в Сирии
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