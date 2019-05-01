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Сообщение о минировании стадиона Лужники не подтвердилось

Происшествия

Взрывного устройства на территории стадиона не нашли

Москва, 1 мая 2019, 12:48 — REGNUM  Сообщение об угрозе взрыва на стадионе Лужники в Москве оказалось ложным. Об этом 1 мая сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По предварительной информации, аноним сообщил в администрацию стадиона об угрозе взрыва. По словам неизвестного, на территории стадиона было заложено взрывное устройство.

На территорию стадиона незамедлительно выехали представители экстренных служб. Территория стадиона была тщательно обследована кинологами с собаками.

В результате проведённой проверки никаких взрывных устройств на территории стадиона обнаружено не было.

Ранее ИА REGNUM сообщало о ложном минировании сразу семи храмов во Львове на западе Украины.

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