Сообщение о минировании стадиона Лужники не подтвердилось

Москва, , 12:48 — REGNUM Сообщение об угрозе взрыва на стадионе Лужники в Москве оказалось ложным. Об этом 1 мая сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По предварительной информации, аноним сообщил в администрацию стадиона об угрозе взрыва. По словам неизвестного, на территории стадиона было заложено взрывное устройство.

На территорию стадиона незамедлительно выехали представители экстренных служб. Территория стадиона была тщательно обследована кинологами с собаками.

В результате проведённой проверки никаких взрывных устройств на территории стадиона обнаружено не было.

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