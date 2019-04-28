Неизвестный «заминировал» семь храмов во Львове

Львов, Украина, , 20:17 — REGNUM 28 апреля во Львове неизвестный «заминировал» сразу семь храмов. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции региона.

«Правоохранители (взрывотехники, кинологи, патрульные полицейские) обследовали культовые сооружения и прилегающие к ним территории, — говорится в сообщении. — Никаких взрывоопасных предметов не обнаружено».

В настоящее время ведется поиск злоумышленника.

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