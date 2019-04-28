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Неизвестный «заминировал» семь храмов во Львове

Происшествия

В настоящее время ведется поиск злоумышленника

Неизвестный «заминировал» семь храмов во Львове
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Телефонный терроризм

Львов, Украина, 28 апреля 2019, 20:17 — REGNUM  28 апреля во Львове неизвестный «заминировал» сразу семь храмов. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции региона.

«Правоохранители (взрывотехники, кинологи, патрульные полицейские) обследовали культовые сооружения и прилегающие к ним территории, — говорится в сообщении. — Никаких взрывоопасных предметов не обнаружено».

В настоящее время ведется поиск злоумышленника.

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