На помощь пострадавшим от пожаров в Забайкалье направят 55 мнн рублей

Москва, , 07:33 — REGNUM На помощь пострадавшим от степных пожаров в Забайкальском крае выделено 55,31 млн рублей. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Дмитрий Медведев, сообщается на сайте правительство РФ.

4,2 млн рублей направляется на выплату единовременного пособия гражданам, получившим вред здоровью. Единовременное пособие от 200 до 400 тыс. рублей с учётом степени тяжести вреда здоровью.

7,16 млн рублей направят на выплату ма помощи в размере 10 тыс. рублей на человека, 2,15 млн рублей — на помощь в связи с частичной утратой имущества первой необходимости в размере 50 тыс. на человека.

41,8 млн рублей выделено на помощь в связи с полной утратой имущества первой необходимости по 100 тыс. рублей на человека.

Отмечается, что средства выделены из резервного фонда правительства России.

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Как сообщало, число пострадавших от пожаров в Забайкалье превысило 700 человек. Более 400 из них полностью утратили своё имущество.

Подробнее: Число пострадавших от пожаров в Забайкалье превысило 700 человек