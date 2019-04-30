На помощь пострадавшим от пожаров в Забайкалье направят 55 мнн рублей

Москва, 30 апреля 2019, 07:33 — REGNUM На помощь пострадавшим от степных пожаров в Забайкальском крае выделено 55,31 млн рублей. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Дмитрий Медведев, сообщается на сайте правительство РФ.
4,2 млн рублей направляется на выплату единовременного пособия гражданам, получившим вред здоровью. Единовременное пособие от 200 до 400 тыс. рублей с учётом степени тяжести вреда здоровью.
7,16 млн рублей направят на выплату ма помощи в размере 10 тыс. рублей на человека, 2,15 млн рублей — на помощь в связи с частичной утратой имущества первой необходимости в размере 50 тыс. на человека.
41,8 млн рублей выделено на помощь в связи с полной утратой имущества первой необходимости по 100 тыс. рублей на человека.
Отмечается, что средства выделены из резервного фонда правительства России.
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Как сообщало, число пострадавших от пожаров в Забайкалье превысило 700 человек. Более 400 из них полностью утратили своё имущество.
Подробнее: Число пострадавших от пожаров в Забайкалье превысило 700 человек