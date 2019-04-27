Москва, , 01:30 — REGNUM

Указ о выплате компенсации пострадавшим при пожарах в Забайкальском крае подписал президент РФ Владимир Путин. Текст размещён на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно указу от 26 апреля, выплаты должны быть совершены до 15 июня 2019 г. Размер компенсаций — десять, пятьдесят и сто тысяч рублей.

Также, согласно документу, будут выделены средства на восстановление сельскохозяйственных ресурсов и инфраструктуры Забайкалья — до 15 октября 2019 г.

Напомним, при пожарах в Забайкалье пострадали 85 человек. Кроме того, сильно пострадала инфраструктура края, ущерб оценивается в размере миллиарда рублей.