В колодце в Петербурге нашли боеготовый снаряд времен войны

Иллюстрация: ГУ Росгвардии по СПб и Ленобласти

Санкт-Петербург, , 18:58 — REGNUM Очередной случай обнаружения боеприпаса времен Великой Отечественной войны произошел днем 29 апреля на юге Санкт-Петербурге. В колодце ливневой канализации при замене пожарного гидранта работниками Водоканала был найден боеготовый артиллерийский снаряд. Место его обнаружения находилось вблизи жилых домов.

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, тревожное сообщение поступило около 14:50 мск от дома №58 по улице Малой Балканской.

На место происшествия прибыла группа специалистов ОМОН ГУ Росгвардии, ремонтные работы были приостановлены, люди отведены на безопасное расстояние.

«Специалисты-взрывотехники установили, что это неразорвавшийся 76-миллиметровый артиллерийский снаряд <…> в состоянии сильной коррозии, со взрывателем и разрывным зарядом внутри», — отметили в Росгвардии.

Боеприпас соблюдением безопасности вывезли для уничтожения на полигоне.

Как сообщало ИА REGNUM, в минувшую субботу, 27 апреля, на Приморском шоссе в Курортном районе Петербурга нашли 16 миномётных мин. Боеприпасы, найденные в 300 метрах от АЗС, удалось благополучно вывезти для уничтожения на полигон.

Читайте ранее в этом сюжете: В Петербурге 16 минометных мин нашли в 300 метрах от АЗС

На следующий день, 28 апреля, взрыв прогремел на Октябрьской набережной в Невском районе Санкт-Петербурга. В ходе сбора металлолома 20-летний молодой человек наткнулся на ржавый снаряд, который сдетонировал. У пострадавшего оторвало кисть руки, он получил осколочные ранения.

Читайте ранее в этом сюжете: Мина времён Великой Отечественной войны взорвалась в Санкт-Петербурге