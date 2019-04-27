Суббота, 27 Апреля 2019 года
15:32:06 МСК

На Шри-Ланке ввели комендантский час по всему острову

Происшествия

Это связано с серией терактов в стране

Шри-Джаяварденепура-Котте, 27 апреля 2019, 14:24 — REGNUM  Комендантский час введён властями Шри-Ланки на территории всего острова после серии терактов. Об этом 27 апреля сообщил телеканал News 1st.

Сообщается, что комендантский час вводится с 22.00 (19.30 мск) 27 апреля до 04.00 (01.30 мск) 28 апреля.

При этом комендантский час, введённый на востоке Шри-Ланки после серии из трёх взрывов в районе города Калмунай и в его пригородах не отменялся.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в результате рейдов, проводимых военно-морскими силами Шри-Ланки на востоке страны, был задержан мужчина с более чем шестью килограммами взрывчатых веществ.

До этого в результате спецоперации военными были ликвидированы двое подозреваемых в причастности к терактам, совершённым на Шри-ланке в праздник Пасхи.

Читайте ранее в этом сюжете: На Шри-Ланке задержали злоумышленника со взрывчаткой

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Взрывы в отелях и католических церквях Шри-Ланки
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить