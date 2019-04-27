На Шри-Ланке ввели комендантский час по всему острову

Шри-Джаяварденепура-Котте, , 14:24 — REGNUM Комендантский час введён властями Шри-Ланки на территории всего острова после серии терактов. Об этом 27 апреля сообщил телеканал News 1st.

Сообщается, что комендантский час вводится с 22.00 (19.30 мск) 27 апреля до 04.00 (01.30 мск) 28 апреля.

При этом комендантский час, введённый на востоке Шри-Ланки после серии из трёх взрывов в районе города Калмунай и в его пригородах не отменялся.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в результате рейдов, проводимых военно-морскими силами Шри-Ланки на востоке страны, был задержан мужчина с более чем шестью килограммами взрывчатых веществ.

До этого в результате спецоперации военными были ликвидированы двое подозреваемых в причастности к терактам, совершённым на Шри-ланке в праздник Пасхи.

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