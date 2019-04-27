На Шри-Ланке задержали злоумышленника со взрывчаткой

Шри-Джаяварденепура-Котте, 27 апреля 2019, 13:40 — REGNUM Мужчина с более чем шестью килограммами взрывчатки был задержан военно-морскими силами Шри-Ланки в городе Тринкомали. Об этом 27 апреля сообщил телеканал News 1st.
По данным телеканала, подозреваемый был задержан в ходе спецоперации, которая проводится на востоке Шри-Ланки. Военными был задержан мужчина на мотоцикле. При себе у мужчины были 51 шашку гелигнита (весом примерно 130 грамм каждая), более восьми метров фитиля и 215 детонаторов.
Задержанный, с мотоциклом и всеми взрывчатыми веществами, что были найдены у него, был передан в руки полиции.
Ранее ИА REGNUM сообщало о рейдовой операции, которая проводится на востоке Шри-Ланки. В результате перестрелки военных с подозреваемыми в причастности к терактам, произошедшим в праздник Пасхи в стране, были иквидированы двое террористов. Во время вооружённого столкновения произошла серия взрывов.
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