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На Шри-Ланке задержали злоумышленника со взрывчаткой

Происшествия

Задержанный был передан полиции

Шри-Джаяварденепура-Котте, 27 апреля 2019, 13:40 — REGNUM  Мужчина с более чем шестью килограммами взрывчатки был задержан военно-морскими силами Шри-Ланки в городе Тринкомали. Об этом 27 апреля сообщил телеканал News 1st.

По данным телеканала, подозреваемый был задержан в ходе спецоперации, которая проводится на востоке Шри-Ланки. Военными был задержан мужчина на мотоцикле. При себе у мужчины были 51 шашку гелигнита (весом примерно 130 грамм каждая), более восьми метров фитиля и 215 детонаторов.

Задержанный, с мотоциклом и всеми взрывчатыми веществами, что были найдены у него, был передан в руки полиции.

Ранее ИА REGNUM сообщало о рейдовой операции, которая проводится на востоке Шри-Ланки. В результате перестрелки военных с подозреваемыми в причастности к терактам, произошедшим в праздник Пасхи в стране, были иквидированы двое террористов. Во время вооружённого столкновения произошла серия взрывов.

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