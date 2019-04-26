Из шахты в Луганской республике извлекли тело пятого погибшего шахтёра

Луганск, , 17:07 — REGNUM Тело пятого погибшего горняка достали спасатели из аварийной шахты в Луганской Народной Республике, сообщил 26 апреля журналистам глава ЛНР Леонид Пасечник.

Напомним, в одном из забоев шахты «Схидкарбон» в поселке Юрьевка недалеко от Луганска произошел взрыв метана.

Ранее сообщалось, что пропали без вести 17 шахтёров, позднее были обнаружены тела четверых из них.

МЧС России направило своих горноспасателей для оказания помощи в проведении поисково-спасательной операции.

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