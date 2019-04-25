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В апреле на своих минах погибли 6 боевиков тактической группы ВСУ «Север»

Происшествия

ОБСЕ попросили обратить внимание на минирование боевиками ВСУ жилой застройки

Луганск, 25 апреля 2019, 15:53 — REGNUM  В апреле 2019 года на собственных минах подорвались 20 членов отдельной тактической группы ВСУ «Север». Из них шесть человек погибли, заявил 25 апреля на брифинге офицер пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко, сообщается на сайте оборонного ведомства.

Он обратил внимание общественности, а также представителей ОБСЕ, что украинские силовики устанавливают мины даже во дворах домов, находящихся возле линии соприкосновения, что приводит к жертвам среди мирного населения.

«В связи с участившимися случаями подрывов украинских силовиков на собственных минах, инженерно-сапёрному подразделению 30-й механизированной бригады ВСУ поставлена задача обновить старые минно-взрывные заграждения и составить подробную карту минных полей», — заявил Филипоненко.

Как сообщили представители Народной милиции ДНР, ранее при попытке проникнуть на территорию республики погибли семь украинских диверсантов, ещё семеро получили ранения, подорвавшись на собственных минах.

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