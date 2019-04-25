Москва, , 10:53 — REGNUM

В Москве погибла женщина после падения с платформы на рельсы, сообщает 25 апреля «Интерфакс».

Станция метро Фрунзенская (сс) Александр Савин

Происшествие случилось около 9:00 на станции «Фрунзенская» Сокольнической линии метро. По данным издания, для работы спасателей было отключено напряжение контактного рельса.

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По данным пресс-службы метрополитена, движение на Сокольнической линии введено в график после падения пассажира на пути.

Как сообщало ИА REGNUM, движение поездов на участке от «Парка культуры» до «Спортивной» было остановлено.

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