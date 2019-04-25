На красной ветке метро Москвы остановилось движение из-за инцидента

Москва, , 09:26 — REGNUM Движение остановилось на Сокольнической линии метро Москвы, сообщает 25 апреля Twitter подземки.

«На Сокольнической линии нет движения поездов от «Парка культуры» до «Спортивной» из-за инцидента с пассажиром», — говорится в сообщении.

Также добавили, что в обратном направлении поезда метро следуют с увеличенными интервалами. Подробности происшествия в информации не указаны.

Как сообщало ИА REGNUM, Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении мужчины, захватившего в заложницы сотрудницу Московского метрополитена.

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