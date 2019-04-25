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На красной ветке метро Москвы остановилось движение из-за инцидента

Происшествия

В обратном направлении поезда метро следуют с увеличенными интервалами

Москва, 25 апреля 2019, 09:26 — REGNUM  Движение остановилось на Сокольнической линии метро Москвы, сообщает 25 апреля Twitter подземки.

«На Сокольнической линии нет движения поездов от «Парка культуры» до «Спортивной» из-за инцидента с пассажиром», — говорится в сообщении.

Также добавили, что в обратном направлении поезда метро следуют с увеличенными интервалами. Подробности происшествия в информации не указаны.

Как сообщало ИА REGNUM, Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении мужчины, захватившего в заложницы сотрудницу Московского метрополитена.

Читайте ранее в этом сюжете: СК возбудил дело по факту захвата заложницы в московском метро

Читайте развитие сюжета: На красной ветке метро Москвы восстановлено движение после инцидента

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