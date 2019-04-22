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В результате схода сели на юго-западе Китая без вести пропали люди

Происшествия

Суммарный объем осадков на месте достиг 169,8 мм

Чунцин, Китай, 22 апреля 2019, 06:06 — REGNUM  Четыре человека пропали без вести в результате схода селевого потока в городе центрального подчинения Чунцине на юго-западе Китая, который был вызван проливными дождями, сообщает агентство Синьхуа.

Как сообщили метеорологи, в городе Гуанба, входящего в муниципалитет Чунцина, 20 апреля обрушился сильный ливень, смывший два дома и приведший к тому, что четыре человек пропали без вести. Суммарный объем осадков на месте достиг 169,8 мм, что привело к сходу 12 тыс. кубометров почвы в виде сели. На месте ведутся поисково-спасательный работы.

Как сообщало ИА REGNUM, с 20 апреля на обширную территорию Китая обрушились сильные ливни, накрывшие провинции Цзянси, Фуцзянь, Гуандун, Ганьсу, Шэньси, Сычуань и Гуйчжоу. Метеорологи тогда же предупредили о возможности схода селей и оползней.

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Оползни, лавины, сели
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