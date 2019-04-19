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Китайские метеорологи ожидают мощные ливни от Тайваня до Тибета

Политика

В некоторых районах Гуандуна и Тайваня ожидаются осадки до 140 мм за сутки

Москва, 19 апреля 2019, 06:07 — REGNUM  Синий уровень погодной опасности объявлен на юго-востоке и западе Китая Национальной метеорологической обсерваторией в связи с мощными ливнями, сообщает 19 апреля агентство Синьхуа.

К 20 апреля мощные ливни должны накрыть некоторые районы провинции Цзянси, Фуцзянь, Гуандун, Ганьсу, Шэньси, Сычуань и Гуйчжоу, а также непогода придет на Тайвань и в Тибет.

В некоторых районах Гуандуна и Тайваня ожидаются осадки до 140 мм за сутки. Метеорологи рекомендуют местным жителям воздержаться от пребывания на улице, а также быть готовым к сходу оползней, селей и наводнениям.

Как сообщало ИА REGNUM, в первой декаде апреля в Китае наблюдалось серьезное похолодание с существенными осадками. Особенно это касалось северо-западных районов страны. Кое-где, вроде юго-запада страны, наоборот наблюдается засуха, провоцирующая лесные пожары.

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