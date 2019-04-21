Президент России выразил соболезнования в связи с терактами на Шри-Ланке

Шри-Джаяварденепура-Котте, , 12:03 — REGNUM Соболезнования президенту Демократической Социалистической Республики Шри-Ланка Майтрипале Сирисене выразил президент России Владимир Путин в связи с серией взрывов в церквях и отелях страны. Об этом 21 апреля сообщила пресс-служба президента РФ.

Путин заверил Майтрипале Сирисене, что «Россия была и останется надёжным партнёром Шри-Ланки в борьбе с угрозой международного терроризма».

Кроме того, Путин пояснил, что рассчитывает на то, что исполнители и заказчики совершённого в день праздника Пасхи преступления, которое президент России назвал жестоким и циничным, понесут заслуженное наказание.

Также президент РФ сообщил, что все граждане России разделяют скорбь народа Шри-Ланки и надеются на скорейшее выздоровление всех пострадавших в результате атаки.

Ранее ИА REGNUM сообщало о серии взрывов на Шри-Ланке, в результате которых погибли более 180 человек, ранены — 360. Теракт осудили представители многих стран мира.

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