Глава МИД Турции осудил теракт на Шри-Ланке

Анкара, , 11:49 — REGNUM С осуждением террористического акта на Шри-Ланке выступил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, соответственное сообщение размещено 21 апреля в официальном Twitter министра.

«Осуждаю террористические атаки, целями которых стали невинные люди в церквях и отелях на востоке Шри-Ланки», — написал в своем сообщении глава внешнеполитического ведомства Турции.

Также турецкий министр иностранных дел подчеркнул, что в этом случае мотив террористов не имеет значения и сравнил теракт в Шри-Ланке с терактом в Крайстчерче в Новой Зеландии, где террористы напали на мечеть.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, число жертв серии взрывов на Шри-Ланке, из которых три произошли в католических церквях, где сегодня празднуют Пасху, достигло 160 человек. При этом более 360 человек получили ранения