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Глава МИД Турции осудил теракт на Шри-Ланке

Политика

Также он подчеркнул, что мотивы террористов в данном случае не имеют никакого значения

Анкара, 21 апреля 2019, 11:49 — REGNUM  С осуждением террористического акта на Шри-Ланке выступил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, соответственное сообщение размещено 21 апреля в официальном Twitter министра.

«Осуждаю террористические атаки, целями которых стали невинные люди в церквях и отелях на востоке Шри-Ланки», — написал в своем сообщении глава внешнеполитического ведомства Турции.

Также турецкий министр иностранных дел подчеркнул, что в этом случае мотив террористов не имеет значения и сравнил теракт в Шри-Ланке с терактом в Крайстчерче в Новой Зеландии, где террористы напали на мечеть.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, число жертв серии взрывов на Шри-Ланке, из которых три произошли в католических церквях, где сегодня празднуют Пасху, достигло 160 человек. При этом более 360 человек получили ранения

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Взрывы в отелях и католических церквях Шри-Ланки
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