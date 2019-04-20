Четверо турецких военных погибли в ходе боестолкновения на границе с Ираком

Анкара, , 18:35 — REGNUM На границе Турции и Ирака произошла перестрелка между военнослужащими турецкой армии и представителями Рабочей партии Курдистана (РПК). Об этом сообщает 20 апреля Anadolu Ajansi со ссылкой на министерство национальной обороны Турции.

По данным военного ведомства, в ходе боестолкновения погибли четверо турецких военных, еще шестеро получили ранения.

«Подразделения вооруженных сил Турции продолжают проводить наземную и воздушную операцию против … РПК», — говорится в сообщении.

Другие подробности пока не приводятся.

16 апреля Kurdistan.ru со ссылкой на свои источники сообщил, что власти Ирака и Турции пришли к соглашению о вытеснении представителей РПК из Ирака.

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