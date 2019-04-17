Анкара, , 12:11 — REGNUM

Власти Ирака и Турции пришли к соглашению о вытеснении Рабочей партии Курдистана (РПК) из Ирака. Об этом сообщает 16 апреля Kurdistan.ru со ссылкой на свои источники.

По их словам, официальный Багдад уже призвал чиновников, возглавляющих силовые структуры страны, оказать содействие Анкаре в решении данной проблемы. Речь идет об изгнании повстанцев из Ирака.

Напомним, Рабочая партия Курдистана считается в Турции террористической организацией, силовые структуры регулярно совершают военные спецоперации по противодействию повстанцам.

На территории Ирака курды укрываются от турецких спецслужб, однако ВВС Турции периодически наносят по позициям РПК ракетные удары, зачастую приводящие к гибели мирных граждан.