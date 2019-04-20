«Пришла беда»: очевидец поведал о причинах крупнейших пожаров в Забайкалье

с. Нижний Цасучей, Забайкальский край, , 12:46 — REGNUM Ведущий научный сотрудник ФГБУ «Государственный заповедник «Даурский» Вадим Кирилюк на своей странице в Facebook подробно рассказал, как юго-восток Забайкалья накрыло двумя сильнейшими пожарами, в результате которых сгорели десятки домов, скот и выгорели тысячи гектаров степей.

«Вчера (19 апреля, прим. ИА REGNUM ) пришла беда. Одна, а за ней сразу и вторая. Два сильнейших пожара. Ещё позавчера в Монголии — в 50 км от границы на картах спутникового мониторинга появилась термоточка. Загорелись сопки Эльтруда рядом с поймой Ульдзы. Подул южный ветер, и наши пожарные команды, недолго думая, выехали на границу. Здесь граница Даурского заповедника совпадает с границей страны», — пояснил учёный.

Далее он описал то, как происходит степной пожар.

«Ты стоишь в полной неизвестности, не видишь пожара и не знаешь, в каком месте он выйдет. Сначала заволакивает все дымом, накрывает мгла. Она приходит фронтом шириной многие километры. Закрывает солнце, видимость уменьшается до нескольких десятков метров. Ветер хлещет по лицу песком и пеплом, становится трудно дышать. Ждешь часами, а огня все нет. Потом видишь вскакивающие языки пламени, выходишь из машины встречать, но они исчезают. Опять мелькнут в другом месте и пропадут. Кожей чувствуешь жар, но тушить нечего — ничего не видно. Потом оказывается, что огонь уже далеко за твоей спиной. Так получилось и на этот раз. Стоявшие вдоль границы машины заповедника огонь проскочил стороной», — отметил Вадим Кирилюк.

По его словам, потушить степной пожар в сильный ветер можно только одним способом:

«От его начала быстро и качественно тушить обе кромки огня рано или поздно ты настигнешь голову. На границе начинаешь не с начала, а это значит, что правее или левее из-за спины обязательно выскочит новый очаг огня».

Вместе с тем, по словам учёного, ветер был настолько сильный, что очень быстро пожар уже оказался в селе Усть-Ималка — в 12 км от границы.

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«Люди успели спастись, но 37 домов, стоявших вдоль улицы, сгорело. В том числе, сгорел дом и все надворные постройки участкового инспектора Даурского заповедника Батора Рыгзынова. Потом огонь пошел дальше, сжигая на пути животноводческие стоянки», — констатировал Вадим Кирилюк.

Он также сообщил, что ещё один пожар подошел к другому участку заповедника — Адончелонскому.

«При шквальном ветре, лишившем людей связи, огонь, вспыхнув от трассы, проскочил 20 км, миновал чудом отбитое село Лоха, пролетел через Адон-Челон, выжег маленький Тасырхой и несколько животноводческих стоянок. В том числе, вместе со скотом сгорела стоянка нашего инспектора Дмитрия Цыденжапова. Далее за несколько часов по заказнику «Долина дзерена» пожар унесся на сотню километров и ворвался в Монголию», — информирует учёный Вадим Кирилюк.

Говорит, что его коллеги уже полутора суток работают на пожаре.

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«Основная часть заповедника — цела, кордоны — целы, но еще итогов не ясно. Тысяч четыре-пять гектаров степей в заповеднике сгорело точно, в заказнике — десятки тысяч га. Коллектив, кто не на пожаре, собирает вещи погорельцам. За 30 лет существования заповедника такого никогда не было», — отмечает учёный.

Своих коллег и друзей он попросил о помощи:

«Эти люди — наши инспектора — потушили за много лет десятки природных пожаров. И сейчас были в этом пекле. Так вышло, что именно от пожара они потеряли почти все, что копили всю жизнь. В большей степени пострадал Батор Рыгзынов».

Тем временем доцент Забайкальского государственного университета, сотрудник Даурского заповедника Олег Корсун опубликовал на своей странице в Facebook карту забайкальских пожаров (Космоснимки) с разницей в сутки: она свидетельствует о дальнейшем распространении огня в Забайкалье.

«Отличия налицо. И не факт, что завтра станет лучше. Ветер по-прежнему задувает. Тем, кто трудится на пожарах, можно пожелать лишь удачи и осторожности», — написал учёный.

Как уже сообщало ИА REGNUM, с 19 апреля в Забайкалье введён режим ЧС: из-за шквалистого ветра палов в регионе произошло множество пожаров, пострадали 14 населённых пунктов в восьми районах края. В огне сгорели более 100 строений, без крова остались более 300 человек (в том числе 39 детей), 27 человек получили травмы.