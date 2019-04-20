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«Как в аду»: рассказ очевидца о забайкальских пожарах

Происшествия

В Усть-Ималке тушить было нечего, признаются пожарные

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«Как в аду»: рассказ очевидца о забайкальских пожарах
Цитата из видео ИА «Чита.ру»
Забайкалье в огне. Пожар в Усть-Ималке

с. Усть-Ималка, Забайкальский край, 20 апреля 2019, 08:58 — REGNUM  Вчерашний пожар в Усть-Ималке (Ононский район Забайкальского края), уничтоживший почти всё село, прокомментировали пожарные. Судя по видеокадрам, снятым накануне вечером, тушить там было действительно нечего.

«Приехали в Ималку, а там уже нечем помочь — всё сгорело. Тут один дом можно было отстоять, но хозяева убежали, всё бросили, и мы его тоже бросили», — поясняет пожарный.

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Забайкалье в огне: пожарным нечего было тушить в Усть-Ималке
Цитата из видео ИА «Чита.ру»
Забайкалье в огне: пожарным нечего было тушить в Усть-Ималке

В это время по рации его коллега говорит: «Здесь как в аду настоящем».

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Напомним, 19 апреля в результате шквалистого ветра, достигавшего 30 метров в секунду, пожар распространился на 14 территорий в восьми районах Забайкальского края. Человеческих жертв нет, но сгорело много домашнего скота. По данным ИА «Чита.Ру», 60 породистых баранов и коней погибли недалеко от Ясногорска. По словам очевидцев, после начавшегося на свалке пожара всё сгорело в течение буквально 30 минут.

Пожары произошли в сёлах Среднеаргунск, Унда, Хада-Булак, Тысырхой, Чиндант, Чиндагатай, Шара, Шаракан, Усть-Ималка, Бырка, Дылбырхей, посёлке Гарда, городах Балей, Борзя. Сгорело более 100 строений, более 300 человек остались без крова. В регионе действует режим ЧС.

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Пожары в Забайкалье 19 апреля 2019 года
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