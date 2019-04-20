Очевидцы сообщают о десятках заживо сгоревших в Забайкалье животных

Чита, , 08:30 — REGNUM Шквалистый ветер в Забайкальском крае раздувает новые очаги пожара. Число пострадавших населённых пунктов постоянно уточняется (сейчас их более 10), равно как и сгоревших строений (более 300). Судя по многочисленным видеокадрам, которые жители региона опубликовали в интернете, пострадали не только люди, но и десятки животных, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Полуживые, обгоревшие и беспомощные, а также мёртвые — лошади, овцы, коровы — всё ещё находятся на выжженных чабанских стоянках. На других кадрах, опубликованных ИА «Чита.ру» видно, как люди при сильном ветре пытаются затушить вновь раздуваемый огнём пожар в селе Хада-Булак в Оловяннинском районе. Ситуация на этой территории сейчас наиболее опасна.

Со слов очевидца, который произвёл сегодня съемку на 14-ом разъезде в Оловяннинском районе, огонь появился внезапно.

«Ветер раздувает пожар с бешеной скоростью. Только что здесь было всё чисто, а теперь горит. Пожарными даже не пахнет», — отмечает очевидец.

Как уже сообщало ИА REGNUM, с 19 апреля 2019 года в Забайкальском крае из-за шквалистого ветра с порывами до 30 метров в секунду начались пожары. К настоящему времени известно, что они возникли в 14 населённых пунктах восьми районов края. В огне сгорели более 100 строений, без крова остались более 300 человек. Также известно о более 10 пострадавших. Самых тяжёлых из них при помощи санавиации переправили в Читинский ожоговый центр. Действует режим ЧС. Усилить группировку спасателей в Забайкалье распорядился российский президент Владимир Путин.