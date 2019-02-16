Из-под обломков рухнувшего дома в Китае спасли уже 14 человек

Фучжоу, Китай, , 10:04 — REGNUM Как минимум 14 человек пострадали при обрушении жилого дома в китайской провинции Фуцзянь на востоке страны. Об этом 16 февраля сообщает информационный портал Zhongguo Xinwenwang.

Все пострадавшие были госпитализированы. Один из пострадавших получил серьёзные травмы, 13 пострадавших получили лёгкие ранения.

На месте происшествия ведутся поисково-спасательные работы. К спасательной операции привлечены 11 пожарных машин, более 100 человек спасателей и пять служебных собак.

Ведётся расследование причин и обстоятельств обрушения дома. Владелец домовладения задержан сотрудниками полиции.

Напомним, что ранее ИА REGNUM сообщало об обрушении дома в городе Фучжоу на востоке Китая. По предварительным данным под завалами находились 10 человек.

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