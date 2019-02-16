Под завалами обрушившегося дома в Китае ооказались как минимум 10 человек

Фучжоу, Китай, , 07:25 — REGNUM Как минимум 10 человек оказались под обломками обрушившегося дома на востоке Китая в провинции Фуцзянь. Об этом 16 февраля сообщает информационный портал Zhongguo Xinwenwang.

ЧП случилось в городе Фучжоу в 05:50 по местному времени (00:50 мск). На месте происшествия работают спасатели, идёт разбор завалов. В настоящее время удалось извлечь из-под обломков дома семерых человек.

Всем пострадвшим была оказана первая помощь, далее они были госпитализированы в близжайшее медучреждение.

На месте происшествия рабюотают сотрудники правоохранительных органов. Причины и обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее ИА REGNUM сообщало о задержании подозреваемых по делу об обрушении жилого дома в Стамбуле. В результате обрушения погиб 21 человек, пострадали 14.

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