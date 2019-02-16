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Ребёнок из России погиб во время отдыха на Канарах

Происшествия

Девочка выпала с балкона гостиницы

Ребёнок из России погиб во время отдыха на Канарах
Iain Cameron
Балкон

Лас-Пальмас-де-Гран-Канария, Испания, 16 февраля 2019, 08:26 — REGNUM  Трёхлетняя девочка из России погибла во время отдыха на острове Тенерифе (архипелаг Канарские острова, Испания). Об этом сообщил ряд испанских СМИ.

В частности по информации газеты La Provincia, в понедельник, 11 февраля, девочка из России в возрасте трёх лет выпала с балкона третьего этажа гостиницы. Происшествие случилось на курорте Los Gigantes в населенном пункте Сантьяго-дель-Тейде на западе Тенерифе.

Как сообщила газета La Opinion de Tenerife, ребёнок получил тяжёлую черепномозговую травму. Девочку в критическом состоянии экстренно эвакуировали на специальном вертолёте скорой помощи в Университетскую больницу, расположенную в Санта-Крус-де-Тенерифе.

Несмотря на усилия врачей, девочку спасти не удалось. Власти Тенерифе начали расследование обстоятельств гибели ребёнка.

Ранее ИА REGNUM сообщало о возможном снятии обвинений в терроризме с гражданина России, напавшего в Норвегии на женщину. Мужчина был признан невменяемым по результатам экспертизы. Данное дело будет расследоваться по статье о покушении на убийство.

Читайте ранее в этом сюжете: С арестованного в Осло гражданина России снимут обвинения в терроризме

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Происшествия с гражданами России за границей
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