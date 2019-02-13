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С арестованного в Осло гражданина России снимут обвинения в терроризме

Происшествия

Напавший на посетительницу магазина в столице Норвегии признан невменяемым по результатам экспертизы

Осло, 13 февраля 2019, 21:09 — REGNUM  Норвежские власти снимут обвинения в терроризме с гражданина России, задержанного после нападения с ножом на женщину в Осло, передаёт 13 февраля телеканала NRK.

Как сообщил адвокат российского гражданина Ула Лунде, обвинения в совершении теракта будут сняты с его клиента в ходе следующего судебного заседания, которое назначено на 15 февраля.

В дальнейшем, по его словам, дело будет расследоваться по статье о покушении на убийство.

Как передавало ИА REGNUM, ранее сегодня стало известно, что по результатам судебно-медицинской экспертизы подсудимый был признан невменяемым.

Напомним, 18 января 2019 года мужчина нанёс ножевые ранения посетительнице магазина в Осло. Нападавший оказался жителем Башкирии.

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Происшествия с гражданами России за границей
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