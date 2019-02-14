Задержаны подозреваемые по делу об обрушении дома в Стамбуле

Анкара, , 11:27 — REGNUM По делу об обрушении дома в Стамбуле турецкие силовики задержали троих человек. Об этом пишет турецкая газета Hürriyet.

Среди задержанных — проектировщик дома, ответственный за техническую безопасность и лицензионный контролёр.

Предполагается, что подозреваемые, которые были задержаны по обвинению в том, что они стали причиной гибели более чем одного человека в результате преступления, будут переданы суду после разбирательства в полиции. В настоящее время задержанные проходят медицинское освидетельствование.

По информации издания, 6 февраля 2019 года в результате обрушения дома в Стамбуле погиб 21 человек, еще 14 — пострадали. Инцидент произошёл в стамбульском районе Картал.

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