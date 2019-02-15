Пятница, 15 Февраля 2019 года
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Трое боевиков ВСУ погибли в результате взрыва миномёта — Басурин

Происшествия

К сожалению, пострадали окрестные дома

Донецк, 15 февраля 2019, 15:51 — REGNUM  Трое боевиков 30-й механизированной бригады ВСУ погибли при взрыве миномёта в районе населённого пункта Новолуганское, заявил 15 февраля во время брифинга заместитель начальника Управления Народной милиции ДНР, полковник Эдуард Басурин, сообщается на официальном сайте оборонного ведомства.

«Украинские миномётчики вели стрельбу с временной огневой позиции, расположенной в непосредственной близости от жилых домов Новолуганского. Неумелое обращение с оружием привело не только к смерти самих преступников, но и к разрушению близлежащих домостроений», — рассказал он.

Басурин добавил, что командование ВСУ вероятнее всего попытается скрыть небоевые потери, распространив ложную информацию о потерях вследствие нарушения режима прекращения огня военнослужащими Народной милиции ДНР.

Как сообщал представитель Народной милиции ДНР, ранее в расположении 79-й отдельной десантно-шурмовой бригаде ВСУ произошёл взрыв печально известного миномёта «Молот». Миномёт взорвался после седьмого выстрела, погибли двое украинских боевиков, трое получили ранения.

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