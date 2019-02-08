«Прославленный» миномёт «Молот» унёс жизни ещё двух боевиков ВСУ — Басурин

Донецк, , 16:04 — REGNUM Двое украинских силовиков погибли, ещё трое получили ранения в результате очередного разрыва крупнокалиберного миномёта «Молот», заявил во время брифинга заместитель начальника Управления Народной милиции ДНР, полковник Эдуард Басурин, сообщило 8 февраля «Донецкое агентство новостей».

«По полученной из проверенных источников в «Донецкой областной военно-гражданской администрации» информации, один из миномётов разорвался на седьмом выстреле, в результате чего погибли двое и тяжело ранены трое миномётчиков», — рассказал он.

Инцидент случился в 79-й отдельной десантно-штурмовой бригаде.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце ноября 2018 года стало известно об очередном инциденте с «новым» украинским миномётом «Молот». Во время обстрела произошёл взрыв миномёта, тяжёлые ранения получил один боевик из состава второй минометной батареи 42-го батальона 57-й механизированной бригады ВСУ.

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Напомним, 120-мм миномёт «Молот» является ухудшенной копией советского миномёта «Сани». По неустановленным причинам у украинского оружия регулярно разрывает ствол, из-за чего боевики ВСУ гибнут и получают ранения.