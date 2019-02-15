Пятница, 15 Февраля 2019 года
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Украинские пограничники отказались пропустить 60 жителей ДНР — СЦКК

Происшествия

Проблему удалось решить только после обращения в ОБСЕ

Соледар, ДНР, 15 февраля 2019, 09:12 — REGNUM  Сотрудники погранслужбы Украины не пустили 60 жителей ДНР на украинскую территорию, сообщили 14 февраля в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

Люди оставались на нейтральной территории до тех пор, пока власти ДНР не направили за ними автобус. 40 человек уехали на автобусе, а 20 остались ждать, когда их пропустят.

«Только после обращения представительства ДНР в СЦКК к украинской стороне в СЦКК через СММ ОБСЕ, удалось добиться пропуска гражданских лиц», — сказано в сообщении.

В СЦКК напомнили, что данный случай далеко не первый, жители Донбасса регулярно подвергаются риску, пересекая границу с Украиной.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представитель Франции в ООН призвал обеспечить свободное пересечение линии разграничения. Он отметил, что гражданское население региона страдает от негуманных условий.

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