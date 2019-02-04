Понедельник, 4 Февраля 2019 года
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Tesla покупает производителя батарей Maxwell Technologies за $218 млн

Экономика

В январе в Maxwell Technologies сообщили о прорыве в создании электрических батарей

Сан-Франциско, США, 4 февраля 2019, 23:11 — REGNUM  Компания Tesla намерена купить компанию по производству ультраконденсаторных батарей Maxwell Technologies за $218 млн, 4 февраля передает агентство Reuters.

Информация о сделке уже привела к росту котировок Maxwell Technologies на фондовом рынке до $4,58 за акцию.

В январе в Maxwell Technologies сообщили о прорыве в создании электрических батарей. Производитель утверждает, что их новые батареи способны работать в более широком температурном диапазоне и вдвое дольше моделей конкурентов.

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