Tesla покупает производителя батарей Maxwell Technologies за $218 млн

Сан-Франциско, США, , 23:11 — REGNUM Компания Tesla намерена купить компанию по производству ультраконденсаторных батарей Maxwell Technologies за $218 млн, 4 февраля передает агентство Reuters.

Информация о сделке уже привела к росту котировок Maxwell Technologies на фондовом рынке до $4,58 за акцию.

В январе в Maxwell Technologies сообщили о прорыве в создании электрических батарей. Производитель утверждает, что их новые батареи способны работать в более широком температурном диапазоне и вдвое дольше моделей конкурентов.

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