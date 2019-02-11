ЛНР: ВСУ за сутки дважды нарушили режим прекращения огня

Луганск, , 07:17 — REGNUM За минувшие сутки украинские силовики дважды обстреляли территорию ЛНР с применением гранатомётов и противотанковой управляемой ракеты (ПТУР), заявили в Народной милиции ЛНР, сообщил 11 февраля официальный сайт оборонного ведомства.

В сторону населённого пункта Калиновка ВСУ выпустили ПТУР и 29 гранат из АГС. В район посёлка Лозовое со стороны Светлодарска прилетело шесть гранат из СПГ и 29 гранат из АГС.

В результате обстрелов никто не пострадал, гражданская инфраструктура не повреждена.

Напомним, сутками ранее вооружённые формирования Украины восемь раз нарушили режим прекращения огня, обстреляв позиции Народной милиции ЛНР в районе четырёх населённых пунктов. ВСУ выпустили около 280 единиц боеприпасов, включая ПТУРы и мины калибра 82 мм.

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