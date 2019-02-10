В Швеции в результате взрыва в жилом доме погиб один человек

Стокгольм, , 19:22 — REGNUM Один человек погиб в результате взрыва в жилом доме на юге Стокгольма. Об этом 10 февраля сообщает издание Expressen.

По предварительной информации, взрыв произошёл в 15:03 по местному времени (!7:03 мск). На месте инцидента работает полиция.

Были эвакуированы жители близлежащих домов до выяснения причин и обстоятельств взрыва.

Как сообщила журналистам представитель полиции города Анна Вестберг, нет никаких данных о том, что взрыв является запланированным террористическим актом.

Ранее ИА REGNUM сообщало о взрыве в пекарне во французском городе Лионе. В результате взрыва погибли два человека. Прокуратура Лиона считает, что взрыв был вызван криминальными причинами.

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