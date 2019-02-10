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Прокуратура Лиона сообщила первые результаты расследования взрыва

Происшествия

Следователи считают приоритетной криминальную версию произошедшего

Лион, Франция, 10 февраля 2019, 17:15 — REGNUM  Криминальную версию причины взрыва в пекарне в качестве главной рассматривает прокуратура французского города Лиона. Об этом 10 февраля сообщает Agence France-Presse.

По словам прокурора Лиона Николя Жаке, криминальная версия произошедшего была принята в качестве главной по результатам первичного расследования причин взрыва и последующего пожара в пекарне в восьмом округе города.

Напомним, что взрыв в пекарне, находившейся на первом этаже жилого дома в Лионе, произошёл накануне вечером 9 февраля. Сразу после взрыва возник пожар, который быстро распространился на верхний этаж здания.

В результате взрыва и последующего возгорания погибли женщина и ребёнок. Ещё четыре человека получили лёгкие ранения.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что по факту произошедшего прокуратура города начала расследование.

Читайте ранее в этом сюжете: Прокуратура начала расследование по факту взрыва во французском Лионе

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