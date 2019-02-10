Воскресенье, 10 Февраля 2019 года
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Очевидцы сообщили о падении метеорита в Венесуэле

Происшествия

Предполагается, что объект может быть метеоритом

Каракас, 10 февраля 2019, 18:58 — REGNUM  Падение неизвестного светящегося небесного объекта зафиксировали на видео жители Венесуэлы. Об этом 10 февраля сообщила газета El Universal.

Инцидент случился 9 февраля в 19:30 по местному времени (00:30 мск). Ярко светящийся объект быстро пролетел по вечернему небу и упал на землю в районе города Валенсия в штате Карабобо. На некоторых видеозаписях, выложенных в сеть интернет видно горящую на месте падения небесного тела траву.

Пролёт небесного объекта можно было наблюдать в Каракасе и в штатах Карабобо и Арагуа на севере Венесуэлы.

Официальные власти страны пока не подтвердили информацию о падении метеорита.

Ранее ИА REGNUM сообщало о падении метеорита на Кубе. Небесное тело взорвалось во время пролёта над островом, а его осколки упали в провинции Пинар-дель-Рио.

Читайте ранее в этом сюжете: В соцсетях очевидцы публикуют фото и видео падения метеорита на Кубе

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Метеориты, метеоры, кометы, астероиды
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