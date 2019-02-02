В соцсетях очевидцы публикуют фото и видео падения метеорита на Кубе

Гавана, , 08:50 — REGNUM Очевидцы падения метеорита на Кубе публикуют фото‑ и видеосъемки данного космического явления в социальных сетях.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, непонятный мощный взрыв прогремел на западе Кубы. Сперва появились сообщения, что это был взрыв самолета, однако затем стало известно, что на Кубу упал метеорит.

Кубинские ученые подтвердили, что действительно над Островом Свободы пролетел метеорит, который взорвался на множество осколков. Эти осколки упали в провинции Пинар-дель-Рио.

Местные жители сообщают, что был слышен грохот мощного взрыва, а в домах вибрировали стекла. Также в небе был виден дым. О жертвах или серьезных разрушениях информация не поступала.

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