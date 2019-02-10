Подозреваемую в попытке продать ребенка арестовали в Нижегородской области

Нижний Новгород, , 18:01 — REGNUM Меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении подозреваемой в торговле малолетним ребёнком избрал суд Нижегородской области. Об этом 10 февраля сообщила пресс-служба Следственного управления следственного комитет РФ по региону.

По данным следствия, подозреваемая предложила сделку по продаже новорожденного беременной женщине, которая не хотела воспитывать ребёнка. На будущую роженицу подозреваемая изготовила поддельные документы, затем с помощью медицинских препаратов у беременной была вызвана родовая деятельность. Роженица была экстренно госпитализирована в роддом, где в июле 2018 года родила мальчика.

Документы на ребёнка были оформлены по поддельному паспорту, при этом ребёнок находился у подозреваемой. Позднее подозреваемая попыталась продать новорожденного семейной паре из города Москвы за 300 тысяч рублей, но сделка сорвалась. В данное время местонахождение ребёнка установлено, его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Отмечается, что подозреваемая воспитывала пятерых несовершеннолетних детей, двоим из которых, как было установлено в результате генетических экспертиз, женщина не является биологической матерью.

Также следствие установило, что в отношении задержанной расследуются уголовные дела о причастности к торговле детьми, возбужденные следователями в Московской области.

В настоящее время СУ СК РФ проводит ряд следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершённого преступления. Все несовершеннолетние дети были помещены в медучреждения и социальные центры.

Ранее ИА REGNUM сообщало об осуждении гражданки Узбекистана за попытку продать ребёнка в Санкт-Петербурге. Женщине было назначено наказание в виде 3 лет 8 месяцев лишения свободы.

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