Прокуратура начала расследование по факту взрыва во французском Лионе

Лион, Франция, , 10:31 — REGNUM Два человека погибли, четверо получили ранения в результате взрыва и последующего пожара в пекарне во французском городе Лион. Об этом 10 февраля сообщил ряд французских СМИ со ссылкой на прокуратуру.

Как уточнила газета Progres, взрыв в пекарне произошёл вечером 9 февраля. Пекарня расположена на первом этаже двухэтажного жилого дома. После взрыва возник пожар, который быстро распространился вверх.

Сообщение о возгорании было получено пожарными в 22:30 мск. На место пожара прибыли 75 пожарных и 27 единиц техники. Огонь удалось локализовать к 23:30 мск.

В результате взрыва погибли женщина и ребёнок, которые находились в здании. Личность погибших устанавливается.

Ещё четыре человека получили лёгкие ранения. Им была оказана необходимая медицинская помощь.

Прокуратура начала расследование по факту произошедшего. На место происшествия были вызваны кинологи с собаками для поиска взрывчатых веществ. Опрашиваются свидетели произошедшего и пострадавшие. Причина взрыва в пекарне пока не установлена. Предполагается, что мог взорваться баллон со сжиженым газом.

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